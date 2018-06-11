Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşmesini anlattı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile yapılan çatı adaylık görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

KRT TV'nin konuğu olan Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün çatı adaylık gündemine ilişkin açıklamada bulundu.

"Ben hiçbir mevkiye şimdiye kadar talip olmadım. Bana bir sorumluluk yüklendiyse ondan da kaçınmayı doğru bulmadım. Sanırım Türkiye'nin içine sürüklendiği durumda bir faydam olur diye düşündüm. Denedim, Abdullah Gül'ün aday olarak denenmesini istedim" diyen Karamollaoğlu, "Şu anda AK Parti'den kopan kesimi ve ondan daha fazlasını Abdullah Gül Bey konsolide eder düşüncesi ben de oluştu. Ben gittim kendisine. O da çatı aday durumu olursa uygun olur gibi bir şey söyledi, tam bu şekilde demese de. Böyle bir şey olmayınca da kendisi imtina etti. Bizim adayımız olsun ama bir ittifak olsun etrafında istedik. Biz zaten aday yapamazdık, aday gösterebilirdik. 100 bin imza süreci gerekiyordu" ifadelerini kullandı.