Almanca'dan yaptığı çevirilirle tanınan yazar ve çevirmen Kamuran Şipal yaşamını yitirdi. Şipal'in Bakırköy Çamlık Hastanesinde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak vefat ettiği öğrenildi. Almancadan Türkçeye çevirdiği yazarlar arasında Franz Kafka, Bertolt Brecht, Sigmund Freud gibi isimler yer alıyor.

Almanca'dan yaptığı çevirilirle tanınan yazar ve çevirmen Kamuran Şipal yaşamını yitirdi.

Şipal’in Almancadan Türkçeye çevirdiği yazarlar arasında Franz Kafka, Alfred Adler, Ingeborg Bachmann, Wolfgang Borchert, Heinrich Böll, Alfred Brauchle, Bertolt Brecht, Max Brod, Elias Canetti, Sigmund Freud, Gustav Hans Graber, Günter Grass, Carl Gustav Jung, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Robert Musil, Bernhard Zeller, Hans Zulliger ve Hermann Hesse gibi isimler bulunuyordu.

KAMURAN ŞİPAL KİMDİR?

24 Eylül 1926’da Adana’da dünyaya gelen Şipal, ilk ve orta öğretimi burada yaptı. Liseyi İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. Mezun olduktan sonra iki yıl asistanlık yapan Şipal, daha sonra Almanya’ya gitti. Döndükten sonra İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde okutmanlık görevini sürdürdü.

Şipal, yazın hayatına öykü ve romanlarıyla katkı verdi. Şipal, en çok Kafka çevirileriyle bilinse de Alman edebiyatındaki önemli yazarların hepsini de Türkçeye kazandırmıştır.