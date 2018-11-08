Kadri Gürsel, Nagehan Alçı'ya nasıl tahammül ettiğini açıkladı

Gazeteci Kadri Gürsel, yeni kitabında Demirörenlerin gazeteciler üzerinde kurduğu baskıyı çarpıcı bir şekilde anlatırken, kendisine sürekli yöneltilen 'Nagehan Alçı'ya nasıl tahammül ediyordunuz?' sorusuna da yanıt verdi.

Gazeteci Kadri Gürsel yeni çıkan “Ben de Sizin İçin Üzgünüm”de Demirörenlerin gazeteciler üzerinde kurduğu baskıyı çağrıldığı bir görüşme üzerinden anlatırken, bir dönem birlikte program yaptığı Nagehan Alçı'ya ilişkin kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Gürsel'in kitabından ilgili bölümü aktarırken, “Memleketin hali bana Nagehan sorusu kadar sorulmamıştır” diyen Gürsel'in, 12 Eylül'de bir gardiyana kafa tutunca, son ayında “deliler koğuşu”na atılarak cezalandırıldığını, bunun da kendisine televizyondaki sabrı kazandırdığını anlattığını yazdı.

'HAYATIMDA HİÇ KİTAP OKUMADIM'

Terkoğlu, Vatan ve Milliyet gazetesini satın aldıktan sonra Erdoğan Demirören'in Kadri Gürsel'i Milangaz binasındaki ofisine çağırdığını aktarırken, kitapta bu görüşmeye ilişkin neler anlatıldığını aktardı: