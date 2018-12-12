'Kadın adaya oy vermeyeceğim' diyen profesöre Ankara Barosu'ndan suç duyurusu

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi dekanlığı görevinden istifa eden Prof. Mehmet Karalı hakkında Ankara Barosu savcılığa suç duyurusunda bulundu. Karalı, 'kadın adaylara oy vermeyeceğini' söylemişti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yerel seçimlerde hiçbir kadına oy vermeyeceğini açıklayan ve gelen tepkiler üzerine Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi dekanlığı görevinden istifa eden Prof. Mehmet Karalı hakkında Ankara Barosu savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Duvar'ın haberine göre Karalı’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımın Türk Ceza Kanunu’nun 216/2 maddesinde düzenlenen “Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığa dayanarak alenen aşağılama” suçunu oluşturduğunu belirten Ankara Barosu dilekçesini, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

'HİÇBİR KADIN ADAYA OY VERMEYECEĞİM'

Karalı’nın 16 Kasım 2018 tarihinde suç duyurusuna konu olan mesajı şu şekildeydi:

“İlan ediyorum, aile hayatına yönelik bazı politikaları yanlış buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak Bakan ya da Başkan olmaktan veya Başarılı! bir iş kadını olmaktan çok daha elzemdir. Yerel Seçimde hiçbir Kadın Belediye Başkanı Adayına oy vermeyeceğim.”