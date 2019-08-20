İzmir'deki orman yangınında son durum

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki yangın 500 hektarlık bir alanın kül olmasına neden olurken, hâlâ kontrol altına alınamadı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında önceki gün başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını Menderes ilçesinin Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaştı. Yangın gece yarısından sonra ekiplerin müdahalesi sayesinde yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı.

Gece yarısı kameralar karşısına tekrar çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediğini belirterek "İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz ama yangın tamamen söndürülmeden 'Biz bu işi söndürdük' demeyiz" dedi.

Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yangının tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği, Milas'taki yangının ise kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.