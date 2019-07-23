İzmir'de Cemaat operasyonu: 35'i muvazzaf 47 kişi gözaltında

İzmir'de Cemaat'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 35'i muvazzaf 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'daki Cemaat yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, Kocaeli, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 1 yarbay, 30 astsubay, 2 üsteğmen, 2 uzman çavuş ile 5 ihraç astsubay, 4 emekli astsubay, 1 istifa eden astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen ile teğmen bulunuyor.