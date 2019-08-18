İzmir ve Muğla'da orman yangını

İzmir ve Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Muğla Milas'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İZMİR'DE 2 AYRI BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI

İzmir'de ise Bornova ve Karabağlar ilçelerinde de ormanlık alanda yangınlara müdahale ediliyor. Bornova'da kontrol altına alınan yangın için havadan ve karadan soğutma çalışmaları başlatıldı.

Karabağlar'da devam eden yangına ise havadan ve karadan söndürme çalışmaları yapılıyor. Yangın şehrin çeşitli yerlerinden görülebiliyor.