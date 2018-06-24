İzmir Konak: Pusulaların arkasındaki mühür Erdoğan hizasında

İzmir'in Konak ilçesindeki Necati Bey İlköğretim Okulu'nda bütün oy pusulalarının arkasına Erdoğan hizasında sandık kurulu mühürü vurulduğu fark edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Necati Bey İlköğretim Okulu'nda 1356 numaralı sandıkta usulsüzlük yapıldığı belirtildi. Sandıktaki oyların geçersiz olması ya da Erdoğan'a sayılması için tüm pusulalarda Erdoğan'ın tam arkasına mühür vurulduğu anlaşıldı.

Yurttaşların ve müşahitlerin durumu fark etmesi üzerine sandık kuruluna tepki gösterildi. Gerginlik üzerine sandık başkanı sınıfı terk edip yaklaşık 50 dakika sınıfa gelmedi.

Bu sırada oy kullanılmaya devam edildi. Bir sandık görevlisinin oy kullananların bazılarının imza atarken fotoğrafını çektiği görüldü. Müşahitler görevlinin yoklama almak amacıyla fotoğraf çektiğini belirterek tepki gösterdi.

Yapılan usulsüzlüklerle ilgili tutanak tutuldu.

