İyi Parti'nin kurultay sonrası yeni A takımı belli oldu

İyi Parti'nin olağanüstü kurultayının ardından başkanlık divanı yeniden belirlendi.

İyi Parti'nin 2. olağanüstü kurultayının ardından başkanlık divan üyeleri de belli oldu.

İyi Parti Aytun Çıray'ın yürüttüğü genel sekreterlik görevini Cihan Paçacı üstlendi. Aytun Çıray da basın yayın ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.

İyi Parti Başkanlık Divanı şöyle oluştu: