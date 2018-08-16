İyi Parti'nin kurultay sonrası yeni A takımı belli oldu

İyi Parti'nin olağanüstü kurultayının ardından başkanlık divanı yeniden belirlendi.
İyi Parti'nin 2. olağanüstü kurultayının ardından başkanlık divan üyeleri de belli oldu.
İyi Parti Aytun Çıray'ın yürüttüğü genel sekreterlik görevini Cihan Paçacı üstlendi. Aytun Çıray da basın yayın ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.
İyi Parti Başkanlık Divanı şöyle oluştu:
- Genel Sekreter: Cihan Paçacı
- Genel Muhasip: Hayrettin Nuhoğlu
- Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koray Aydın
- Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen
- Siyasi İşlemlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Salim Ensarioğlu
- Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan
- Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şenol Bal
- Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Müsavat Dervişoğlu
- Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Durmuş Yılmaz
- Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Özdağ
- Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aytun Çıray
- Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: A. Sibel Yanıkömeroğlu
- Sanayi, Teknoloji, Çevre Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Saltuk Buğra Kavuncu
- Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: A. Ersagun Yücel
- Eğitim, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas