İyi Parti'den 'HDP' istifası: Hak ettiğimiz değer verilmiyor

İstanbul Beylikdüzü'nde İyi Parti'den 22 ismin istifa ettiği ve gerekçelerinin de CHP listelerindeki HDP'liler olduğu ileri sürüldü.

İstanbul Beylikdüzü'nde İyi Parti'de HDP istifaları yaşandığı iddia edildi.

CHP'nin meclis üyesi listesinde HDP'li isimlerin üst sıralara yazıldığı ileri sürülürken, 22 İyi Partili'nin bu nedenle istifa ettiği öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, başkan yardımcıları, Sinan Hoşgönül, Onur Beyaztaş ve Nurcan Fındık ve ilçe sekreteri Tayfun Ünlü'nün de bulunduğu 22 kişilik ekip "Biz ülkücüyüz, HDP'nin alt sırasında temsilcimizin adının olması İYİ Parti'ye hak ettiği değerin verilmediğini gösterir" diyerek toplu istifalarını sundu.