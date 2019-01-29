İyi Parti'den bir istifa daha: Parti kurucularındandı...

MHP 21. Dönem Erzurum Milletvekili ve İyi Parti kurucularından Cezmi Polat, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti kurucularından Cezmi Polat, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Polat yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 15 ay önce kurucu üye olarak dahil olduğu İyi Parti’den istifa ettiğini belirterek, "Türk siyasetine yeni bir soluk getireceğine, ülkemizde yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik sıkıntıları çözecek politikalar üreteceğine, toplumda giderek kangrene dönüşen ayrımcılığa son vereceğine, hepsinden önemlisi de, kaybolan heyecanımıza heyecan katacağına inandığım için yıllardan beri mensubu olmaktan büyük onur ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nden ayrılarak, Sayın Meral Akşener’in başını çektiği harekete omuz vermeyi ve o guruba dahil olmayı uygun bulmuştum. Şimdi gelinen noktaya baktığımda, yanıldığımı ve yanıltıldığımı görüyor olmanın üzüntüsünü duyuyor, hatta öfkesini yaşıyorum" dedi.