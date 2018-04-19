İyi Parti'den AKP'ye 'seçime girme' yanıtı

AKP'nin İyi Parti'nin seçime girmesini sağlamak için bir yasal düzenleme hazırlığında olduğu ileri sürülürken, İyi Parti'den bu habere yanıt geldi.

AKP'nin, İyi Parti'nin seçime girmesini sağlamak için 6 ay koşulunu 3 aya indirmek için yasa değişikliği önereceği iddiası gündeme gelirken, İyi Parti'den bu habere yanıt geldi.

Hürriyet’in sorusu üzerine İyi Parti yöneticisi Ümit Özdağ, “Kimseden lütuf istemiyoruz. Mevcut yasa uygulansın yeter. Koşulları yerine getirme tarihi 26 Şubat değil 10 Aralık 2017. Dolasıyla bu tarihin esas alınması gerekiyor. Bu şekilde daha önce 3 parti seçime girmiş. Biz de sadece bu kuralın uygulanmasını istiyoruz, kimseden lütuf istemiyoruz. Bizim sokulmadığımız bir seçim meşru değildir. Tüm boyutlarıyla gayrimeşru bir seçimdir” dedi.