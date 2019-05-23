İTÜ'den Maçka ve Gümüşsuyu binalarının satılacağı iddiasına ilişkin açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesi, Maçka ve Gümüşsuyu binalarının satılacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, 'İTÜ ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan asılsız iddialara itibar edilmemesini saygıyla duyururuz' açıklamasında bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) tarihi Maçka ve Gümüşsuyu binalarının satışı için üniversite yönetiminin harekete geçtiği iddia edilmişti.

Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından İTÜ Rektörlüğü konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Taşkışla, Gümüşsuyu Kışlası, Maçka Silahhanesi ve Eski Karakol Binası ile Tuzla Tahaffuzhanesi’nin olmadığı bir İTÜ düşünülemez" denilen açıklamada, "İTÜ ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan asılsız iddialara itibar edilmemesini saygıyla duyururuz" ifadeleri kullandı.

'RESTORASYON ÇALIŞMALARI SÜRMEKTEDİR'

Yapılan açıklama şöyle:

“Üniversitemizle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız iddialar nedeniyle kamuoyu açıklaması yapılması ihtiyacı oluşmuştur.

Tarihi binalarımız 250. yılını kutlamaya hazırlanan Üniversitemizin en önemli simgelerindendir. Taşkışla, Gümüşsuyu Kışlası, Maçka Silahhanesi ve Eski Karakol Binası ile Tuzla Tahaffuzhanesi’nin olmadığı bir İTÜ düşünülemez.

Bu ruhla ve sahiplenme duygusuyla tarihi binalarımızın restorasyon çalışmaları ve süreçleri titizlikle yürütülmektedir.

İTÜ Taşkışla Binamızın en son restorasyonu 2009-2018 yılları arasında tamamlanmış olup Maçka tarihi binamızın restorasyon çalışmaları 2019 yılında 35 milyon TL’lik bir bütçeyle başlamıştır. Bir sonraki adım olarak restorasyon projesi tamamlanmış olan Gümüşsuyu tarihi binamızdaki çalışmalara başlanacaktır.

Ülkemizin inşasındaki öncü rolüyle, bu alanda yetiştirdiği mimar ve mühendisleriyle anılan İTÜ ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan asılsız iddialara itibar edilmemesini saygıyla duyururuz.”