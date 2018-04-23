'İttifakın faydalananı İyi Parti'

Araştırma şirketi Andy-Ar yöneticisi Faruk Acar, CHP-İyi Parti ittifakının oy tabanını genişletmediğini CHP’den İyi Parti’ye kayma yaratacağını söyledi. Erken seçim kararının AKP için pimi çekilmiş bomba anlamına geldiğini belirterek Erdoğan’ın kampanyasında AKP’den ayrışması gerektiğini öne sürdü.

İyi Parti ve CHP ittifakı dünkü gelişmelerle birlikte netlik kazanırken “ittifak projesi”nin kime yarayacağı, seçmen tercihlerini nasıl etkileyeceği tartışılıyor.

Habertürk’ten Kübra Par’ın araştırma şirketi Andy-Ar Başkanı Faruk Acar ile yaptığı söyleşide erken seçim kararının AKP’de nasıl karşılandığı, yeni sistemin etkileri, CHP-İyi Parti “ittifak projesi” ve Erdoğan’ın kampanyasına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

‘İTTİFAK PROJESİ’ CHP’NİN ALEYHİNE İYİ PARTİ VE AKP’NİN LEHİNE OLUR

Faruk Acar, CHP’den İyi Parti’ye 15 milletvekilinin geçmesiyle somutluk kazanan “ittifak projesi”ni “Bu durum resmi olarak pusulada da karşılık bulur mu bilinmez ancak bizim araştırmalarımızda da görüldüğü gibi İyi Parti’nin CHP tabanından oy aldığına dair tespitlerin bir ölçüde genel başkanların da farkında olduğunun göstergesidir. Yeni bir oyun kurma çabası içinde olan ana muhalefetin bu hamlesi kendi içinde bir handikap barındırıyor. Sonuçta siz tabanınızı genişletmek üzerine değil mevcut tabanınızı el değiştirerek farklı yerlere paylaşımda bulunuyorsunuz! Sandıkta da bunun karşılığını göreceğimizi sanıyorum. CHP iddiasını bu hamle ile çürütmüştür. İddianız başkaları üzerinden hikâyeleştirilirse bir süre sonra gözler iddia sahibine yönelir. Alacakla borç ödenmez gibi bir şey bu! CHP bir hikâye koymaya çalışıyor ama o hikâyenin sonu mutlu mu? Bizim yaptığımız araştırmalar ışığında bu kombinasyona dair sonuç alamadığını söyleyebilirim. Bu ittifakın faydalananı İyi Parti oluyor ve CHP son yıllarda aldığı oyun altına seyredecek bir sonuca doğru eviriliyor. Kısacası bu durum CHP’nin aleyhine, İyi Parti’nin ve dolaylı olarak AKP’nin lehine olur” sözleriyle değerlendirdi.

‘MİLLETVEKİLLİĞİNİN FİYAKASI AZALDI’

Acar, AKP’de erken seçim kararıyla birlikte panik havası olduğunu, 60 gün içinde hiç olmayan bir sisteme geçişin dağılma yarattığını ifade ederek bakanlıkların, milletvekilliklerinin fiyakasının azaldığına, teknokrat bakanların genel müdürler gibi değiştirilebileceğine dikkat çekti.

‘BU SEFER MECLİS DE ÖNEMLİ’

AKP ile Erdoğan’ın ayrıştırılması gerektiğini öne süren Acar iki farklı seçim olacağını, AKP’nin“Parlamentoda ne olursa olsun, ben Cumhurbaşkanlığı’nı alayım’’ önceliğini düşünmediğini, Meclis’te de güçlü olmanın gerekliliğine inandığını ileri sürdü.