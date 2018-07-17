İsveç'teki seçimler için Konya'nın Kulu ilçesinde sandık kurulacak

İsveç'te eylül ayında yapılacak genel ve yerel seçimler için Konya'nın Kulu İlçesi'nde sandık kurulacak.

İsveç'te 9 Eylül'de düzenlenecek genel ve yerel seçimler için geri sayım sürerken, seçimlere ilişkin ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

İsveç'te 50 bine yakın Konya Kululu bulunması ve bunun 40 bine yakının İsveç vatandaşlığına sahip olması nedeniyle partiler her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Kulu'da aktif seçim kampanyası yürütecek.

İsveç'te sağ Liberal Merkez Partisinden aday olan 35 yaşındaki Mikail Yüksel, seçimlerde İsveç dışında oy kullanılabilecek en ilginç noktanın memleketi Konya'nın Kulu ilçesi olduğunu söyledi.

Yüksel, "Kulu'da 18 Ağustos gibi sandık kurulacak. Tarihin hem Kurban Bayramı'na denk gelmesi hem de birçok emekli Kululu hemşerimin Kulu'da tatilini geçirmesi nedeniyle 10 bine yakın İsveç vatandaşı Kululu'nun ilçede olacağını tahmin ediyoruz. Bu yüzden de parti adına ben Kulu'da aktif seçim çalışması yapacağım. Partinin amblemi ve benim posterlerim Kulu sokaklarına asılacak. Seçmenden oy isteyeceğiz. Zannedersem diğer partiler de Kulu'ya gelip seçmenden oy isteyecek ve İsveç dışında çok ilginç bir seçim çalışması olacak" dedi.

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