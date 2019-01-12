İşten çıkarılan 900 Eti Gümüş işçisi alacaklarını istiyor

Kütahya’da Eti Gümüş fabrikasında işten çıkarılan 900 işçi, özlük haklarının ve üç aylık ücretlerinin ödenmediğini belirterek eylem yaptı.

Kütahya’da 2004 yılında özelleştirilen Eti Gümüş fabrikasında hakları ödenmeden işten çıkarılan 900 işçi, özlük haklarının verilmesi ve 3 aylık ücretlerinin ödenmesi için eylem yaptı.

Kütahya'da merkeze bağlı Gümüşköy’de bulunan maden işleme fabrikasında geçtiğimiz günlerde hiçbir sebep gösterilmeden ve hakları ödenmeden işten çıkarılan işçiler, bugün kent merkezindeki Sevgi Yolu üzerinde eylem yaptı.

“İşçiyiz haklıyız, kazanacağız” sloganı atan işçiler adına konuşan Ahmet Dal “Kütahya ili Gümüşköy mevkiinde bulunan Eti Gümüş’te firma tarafından hiçbir sebep gösterilmeden, haksız yere ve zorla birtakım kağıtlar imzalatılarak 900’ün üzerine işçinin işine son verilmiştir. Bundan dolayı burada toplanan işçi arkadaşlarımız evlerine bir ekmek dahi götürebilmekte zorlanmaktadırlar. Arkadaşlarımız kiralarını ödeyememektedirler. Kimi arkadaşlarımızın ekim ayından beri, kimi arkadaşlarımızın kasım-aralıktan beri maaşları yatmıyor. Yetkililer maaşlarınız şu zamanda yatar dahi demiyorlar” dedi.

Fabrikada şu anda sadece 30 işçinin kaldığını dile getiren işçiler, bir an önce haklarının ödenmesini istediler.

Eti Gümüş fabrikası 2004 yılında özelleştirilerek düşük bir fiyata Yıldızlar SSS Holding'e satılmıştı.