İşte yurt dışı sandıklardaki oy oranları

27. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında yapılan oylamanın sonuçları belli oldu.

Yurt dışında bulunan seçmenlerin 24 Haziran seçimlerinde verdikleri oyların sonuçları da açıklandı. İşte bazı ülkelerden gelen sonuçlar: ALMANYA Bu ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 64,97'si Recep Tayyip Erdoğan'a, yüzde 22,5'i Muharrem İnce'ye, yüzde 9,09'u Selahattin Demirtaş'a ve yüzde 2,65'i Meral Akşener'e gitti. Milletvekili seçimlerinde ise Almanya'nın yüzde 63,5'i Cumhur İttifakı'na yüzde 54,75'i AKP'ye oy verdi. Millet İttifakı yüzde 19,85 oy alırken CHP'nin oyu yüzde 15,92'de kaldı. ABD ABD'deki seçmenin yüzde 74,1'i Muharrem İnce'ye oy verirken, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 12,38'de kaldı. İyi Parti'nin adayı Akşener yüzde 7,34, HDP'nin adayı Demirtaş yüzde 5,29 oy aldı. AVUSTURYA Cumhur İttifakı'nın yüzde 71,87 oranında oy aldığı ülkede Millet İttifakı'nın oyu yüzde 15,53'te kaldı. AKP'nin oyları yüzde 63,1, MHP'nin yüzde 7,74, CHP'nin yüzde 11,18, İyi Parti'nin yüzde 2,71 ve HDP'nin yüzde 12,11 seviyesinde gerçekleşti. BİRLEŞİK KRALLIK Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 51,95'i İnce'ye, yüzde 23,29'u Demirtaş'a, yüzde 21,15'i ise Erdoğan'a gitti. Millet İttifakı'nın yüzde 29,14 oy aldığı Birleşik Krallık'ta Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 21,21'de kaldı. CHP'nin yüzde 24,62 oy aldığı seçimde AKP yüzde 18,19, HDP ise yüzde 47,8 oy aldı. İyi Parti'ye yüzde 4 oranında oy çıktı. FRANSA Fransa'da Erdoğan'ın oy oranı yüzde 65, Demirtaş'ın yüzde 18,26, İnce'nin yüzde 14,68, Akşener'in ise yüzde 1,69 seviyesinde gerçekleşti. HOLLANDA Hollanda'da Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 72 oy oranına ulaştı. Erdoğan'dan sonra yüzde 18,21 oyla İnce ikinci, yüzde 5,46'yle Demirtaş üçüncü sırada yer aldı. RUSYA 14 sandıkta 11 bin 350 kişinin oy kullandığı Rusya'da Muharrem İnce yüzde 58'in üzerinde oyla birinci isim olarak çıktı. Erdoğan ise yüzde 25 seviyesinde kaldı. İnce ve Erdoğan'dan sonra üçüncü isim oyların yüzde 10'unu alan Demirtaş oldu.