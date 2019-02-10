İstanbul'daki ilk tanzim satış noktası açıldı

'Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için' açılacağı söylenen tanzim noktalarının ilki İstanbul'da Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından açıldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, mobil tanzim satış noktası açılışını gerçekleştirdi.

Usta, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "artan sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek" için hayata geçirdiği tanzim satış noktası projesi kapsamında İstanbul'daki ilk mobil tanzim satış noktasını hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

HAFTANIN BELİRLİ GÜNLERİNDE MAHALLELERİ GEZECEK

Haftanın belirli günlerinde her mahalleye sırayla mobil tanzim satış aracının gideceğini ifade eden Usta, hangi mahallede hangi gün satış olacağını belediyenin sosyal medya hesaplarından bildireceklerini ve "hiçbir kâr uygulamadan" ürünlerin satışını gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Projenin ilk etabında İstanbul'da 50, Ankara'da ise 30 tanzim satış noktası açılacak.

Satış noktalarından sınırlı miktarda sebze-meyve alınabilecek.