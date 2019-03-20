İstanbul'da saldırı hazırlığında olduğu belirtilen IŞİD üyesi tutuklandı

İstanbul’da IŞİD’in ‘sinagog ve kiliselere saldırı’ planladığı istihbaratı üzerine yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İstanbul’da 17 Mart’ta Şişli’de IŞİD’e yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan S.M. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Yeni Zelanda’daki saldırı sonrası IŞİD’li bir şüphelinin, örgütten gelen "Sinagog ve kiliselere bombalı ve silahlı saldırı düzenleyin" talimatı doğrultusunda eylem planladığı istihbaratı üzerine 17 Mart’ta Şişli'de operasyon düzenlediği belirtildi. Bu operasyonda eylem hazırlığında olduğu bildirilen S.M. gözaltına alınırken, adreste ele geçirilen dijital malzeme ve örgütsel dokümanların incelemeye alındığı kaydedildi. AA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.