İstanbul'da fark kapanıyor

31 Mart seçimlerinde İstanbul'da Binali Yıldırım önde görünürken, farkı kapanıyor.

31 Mart seçimlerinde ilk sonuçlar açıklanmaya başladı.

Anadolu Ajansı kaynaklı ilk sonuçlara göre İstanbul'da AKP önde görünüyor ancak oyların sadece yüzde 11'i açılmış durumda.

BİNALİ YILDIRIM ÖNDE

Sandıkların yüzde 71'i açıldı. Anadolu Ajansı sonuçlarına göre Yıldırım, yüzde 47 oyla ilk sırada.

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında 3,5 puan fark bulunuyor.

İSTANBUL'DA İLÇE SONUÇLARI

İlçelerde son durum:

CHP- Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Kartal, Sarıyer, Şişli, Küçükçekmece, Avcılar, Maltepe, Beylikdüzü, Esenyurt.

AKP- Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Eyüp Sultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu, Büyükçekçece, Kağıthane, Pendik, Ümraniye, Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Sultanbeyli, Tuzla, Esenler, Ataşehir, Başakşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultangazi.

MHP- Silivri

CHP'DEN KRİTİK MESAJ

Seçim yarışını Binali Yıldırım’ın çok az farkla önde götürdüğü İstanbul için Canan Kaftancıoğlu imzası ile atılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sandıklardan gelen ilk verilere göre İstanbul’da çok iyi gidiyoruz. Manipülatif haberlere itibar etmeyiniz. Sandıklardan ayrılmadan oylarımızı korursak başaracağız."

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İmamoğlu şunları söyledi:

"Sandıklar kapanalı 3,5 saat oldu. 17.00 itibariyle İstanbul'un bulunduğu bölgede sandıklar kapandı. Sayım işlemleri devam ediyor. Tutanaklar hazırlanıyor. Ancak ne yazık ki daha önceki seçimlerde de yaşadığımız gibi tek kaynaklı girişlerden dolayı seçim yasakları başlamadan önce enteresan girişler başlatıldı. 1-1,5 saat sonra YSK'dan uyarı yapılması şaşırtıcı. Uyarıların da bir karşılık görmediğini belirtmek istiyorum. Keza biz kendi sistemimizle, şu anda 3 dakika önce yüzde 27,6 girişimiz var. 22.00'ye kadar kesine yakın sonuç oluşturacağımızı tahmin ediyoruz. 39 ilçede kimi değişkenlik var, bazılarında düşük, bazılarında yüksek. Ancak şu anda CHP adayı olarak oyum yüzde 53,2, rakibimizin de oyu yüzde 44,1."