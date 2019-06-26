İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'dan 'banka' açılımı...

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından verilen ilana göre, üniversitenin bazı taşınmazları banka şubesi alanı olarak kullanmak üzere ihaleye açıldı.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü, verdiği ilanla üniversiteye ait bazı taşınmazların banka şubesi alanı olarak kullanılması için ihale açtı. Verilen ilanda, "Belirtilen taşınmazlar, Banka Şubesi Alanı olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle ile kiralanacaktır. Söz konusu kiralama işi ihalesi 01.07.2019 Pazartesi günü, aşağıdaki tabloda karşılarında belirtilen saatte ve belirtilen muhammen bedel üzerinden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi - Avcılar / İstanbul adresinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır" ifadesi yer aldı. İlandaki taşınmazlarla ilgili bilgiler şu şekilde :