İstanbul Tıp Fakültesi’nde etik dışı ayrımcı eğitim

İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisinin sosyal medya paylaşımı, tıp öğrencilerine verilen eğitimin ayrımcı yönünü gözler önüne serdi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde okuyan bir öğrencinin yaptığı sosyal medya paylaşımı, tıp öğrencilerine verilen eğitimin ayrımcı yönünü gözler önüne serdi.

Paylaşılan iletiye göre, fakültede verilen 4. sınıf pediatri stajının sosyal pediatri ders notları arasında çocuklarda cinsel gelişim konusunda şu homofobik ifadelere yer veriliyor: “Geçici olarak gelişen aynı cinse ilgi duyma eğilimlerinin dikkatli izlenmesi ve düzeltilmesi.”

İfadeler, çocuklarda eşcinsel yönelimi düzeltilmesi gereken bir hastalık olarak tanımlaması bakımından gerici bir özellik taşımakla birlikte aktarılan tıbbi bilginin ilkelliğini de ortaya koyuyor.

Eşcinsellik, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaklaşık otuz yıl önce hastalık kategorisinden çıkarıldı. LGBT’lere uygulanan onarım terapileri, ulusal ve uluslararası tıp örgütleri tarafından bilimsellikten uzak ve zarar verici olduğu gerekçesiyle kınanıyor. Dünyada birçok ülke bu etik dışı sözde tedavileri yasaklamaya hazırlanıyor.

İLK DEFA DEĞİL

Öte yandan yaşananlar fakülte öğrencilerinin karşılaştığı ilk ayrımcılık vakası değil. Geçtiğimiz Kasım ayında, yine 4. sınıflara verilen endokrinoloji dersinin profesörü derste transları ve kadınları aşağılayan bulunmuştu.

Dersin hocası kadınlarla ilgili “Allah iyi ki beni bayan yaratmamış”, “Allah demiş ki kadını yarattıysam şeytanı niye yarattım, şeytanı yarattıysam kadını niye yarattım”, “Klinefelterlilerde fazladan X var, gerizekalılar. Düşünün bakalım başka kimde fazladan X var?” gibi cümleler kurarken trans kadınlar hakkında ise “Son zamanlarda bize bazı adamlar geliyor. Yok kadın olmak istiyorum, yok pembe kimlik istiyorum. Bakıyorsun bunlara yumurtalar yok, rahmi yok, tutturmuş öyle böyle. Psikopat bunlar, psikopat. Biz bunları direkt psikiyatriye yönlendiriyoruz.” demişti.

Profesör ayrıca sertleşme problemi yaşayan hastası hakkında “Oğlunuz kapı gibi de kolunu bilemem”, adet göremeyen balerin hastası hakkında da “Baleyi bıraktı adama döndü, bir de koca bulursa rahatlayacak” gibi meslek etiğine uygun olmayan ifadeler kullanmıştı.

Fakültedeki birçok öğrenci topluluğu söz konusu öğretim üyesinin ayrımcı söylemleriyle ilgili ortak bir açıklama kaleme alırken ders esnasında sınıfta bulunan onlarca öğrenci konuyla ilgili şikayet dilekçesi vermişti. Bunun üzerine üniversite yönetimi, transfobik ve cinsiyetçi öğretim üyesiyle ilgili soruşturma başlatmıştı.