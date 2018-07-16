İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, mezuniyet töreni sırasında ve sonrasında yaşananlara ilişkin açıklama yaparak yaşananlar için 'sadece ODTÜ’ye değil, ODTÜ nezdinde bu ülkenin aydınlanmacı, ilerici ve toplumcu kamuoyuna bir gözdağı verme girişimidir' dedi.

ODTÜ mezuniyet töreni sırasında yaşananlar ve sonrasındaki gözaltı ve tutuklamalara ilişkin İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği'nden açıklama geldi.

Açıklamada "sadece ODTÜ’ye değil, ODTÜ nezdinde bu ülkenin aydınlanmacı, ilerici ve toplumcu kamuoyuna bir gözdağı verme girişimidir" denilerek yaşananlara tepki gösterildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Mezuniyet töreni sırasında yaşanan ve sonrasında polis baskısı, gözaltılar ve tutuklamalar ile sonuçlanan olaylar, sadece ODTÜ’ye değil, ODTÜ nezdinde bu ülkenin aydınlanmacı, ilerici ve toplumcu kamuoyuna bir gözdağı verme girişimidir. Ayrıca bu olaylar, ülke çapında yerleştirilmeye çalışılan piyasacı eğitim sisteminden, bilime uzak biatçı bir nesil yetiştirme çabalarından bağımsız düşünülemez. Ancak ODTÜ, tarihi boyunca hem bilimsel ve toplumcu eğitim geleneğiyle, hem de toplumsal olaylarda halktan yana tavır koymaktan çekinmeyen bileşenleriyle bu gözdağına prim vermeyecektir.

Biz İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği olarak, okulumuzda yaşanan bu baskı ortamının derhal son bulmasını, tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasını, okul yönetiminin öğrencilerden yana net tavır almasını talep ediyoruz.

Ülkemizin içinde bulunduğu, mevcut yönetimin özellikle genç ve eğitimli kesime bir umutsuzluk, geleceksizlik ve baskıdan başka bir şey vadetmediği bu ortamda ODTÜ öğrencisi ve diğer ODTÜ bileşenleri umut olmaya, baskılara karşı mücadele etmeye devam edecektir."