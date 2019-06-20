İsmail Küçükkaya: Bu Binali Yıldırım'ı dahi aşan bir operasyon

İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'na soruları verdiği iddiasına ilişkin, 'Bu yüzde yüz bir algı operasyonu. Hatta Yıldırım'ı dahi aşan bir operasyon' dedi.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak canlı yayının moderatörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya, İmamoğlu ile yaptığı görüşmede soruları verdiği iddiasına ilişkin konuştu.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Küçükkaya'nın açıklamalarını köşesine taşırken, şu ifadelere yer verdi:

Engin Altay ve Mahir Ünal ile bir otelde 1.5-2 saat konuştuk. ‘İki aday ve kurmaylarıyla görüşün. Zorlu bir süreç' dediler. Ben de ‘Tamam' dedim. Onlara formatı anlatmak ve beklentilerini almak istedim. Önce Yıldırım'ın kurmaylarıyla Levent'te bir otelde yemek yedik. Sonra Yıldırım ile telefonda görüştüm. ‘Ömer Bey ile (Ömer Sertbaş) çerçeveyi konuştuk. Danışmanlara formatı anlattım. Kaç soru olacak, her soruya kaç dakika sürede yanıt verilecek, birbirlerine müdahale etmeyecekler. Son noktayı çarşamba günü koyduk.”

Perşembe günü… Ekrem Bey basın toplantısından gelmişti. Ona ‘Yıldırım ile konuştum, danışmanı ile de görüştüm. Sizleri bilgilendirmek için geldim' dedim. İmamoğlu ile görüşmem 3-4 dakika sürdü. Onun danışmanları ile görüştüm. Yıldırım ile ikinci bir telefon görüşmesi daha yaptım üstelik. Şimdi bakın, ben otele saat 12.10 gibi giriyorum. Ekrem Bey'in toplantısının bitmesini bekliyorum. 1 saat süreceği söylenmişti ancak 45 dakika daha uzadı. Tek başımaydım. Bitince yukarıya geldi ve görüştük. Konuşacak hali yoktu, buhar çekiyordu! 3-5 dakika zor konuşmuştur.

Bu yüzde yüz bir algı operasyonu. Hatta Yıldırım'ı dahi aşan bir operasyon. Çünkü, bu programda benden kelle bekleyenler vardı. Ama ben kelle avcısı değilim, gazeteciyim. Maç berabere bitti ve kimse mağdur olmadı. Kavgaya da izin vermedim.