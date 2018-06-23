İnce'nin mitingine Soylu'ya göre 280 bin kişi katıldı, Erdoğan '500 kişi yok' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir'de 75 bin, İstanbul'da 280 bin kişi topladığını iddia etti. Erdoğan da Esenyurt'taki konuşmasından İnce'nin Maltepe mitingi için '5 milyon kişi dediler, 500 kişi yok' diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir'de 75 bin, İstanbul'da 280 bin kişi topladığını iddia etti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara 2 milyon kişi dedi, doğrusu 75.000; İstanbul 5 milyon kişi dedi, doğrusu 280.000. Yalancıdan cumhurbaşkanı olmaz" dedi.

ERDOĞAN: 5 MİLYON DEDİLER, 500 KİŞİ YOK

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da Esenyurt’ta miting düzenledi. Aynı saatlerde CHP adayı Muharrem İnce de Maltepe’de seçmenlerle bir araya geldi. Mitingde yoğun katılımdan dolayı trafik durdu.

Erdoğan konuşmasında mitinge katılan kişi sayısıyla ilgili olarak, “Bakın, bay Muharrem boş meydanda konuşuyor. 5 milyon kişi dediler, 500 kişi yok” dedi.

AKP DESTEKÇİSİ 'GAZETE' STAR: CHP KALABALIK ALGISI İÇİN ALANI KÜÇÜLTTÜ

AKP destekçisi "gazete" Star da, İnce'nin Maltepe mitingiyle ilgili olarak, "Maltepe'deki son mitinglerinde katılım hüsranı yaşayan CHP kalabalık algısı oluşturmak için miting alanını küçülttü" iddiasında bulunarak boş alan fotoğrafı yayınladı.