İnce'den Erdoğan'a Diyarbakır yanıtı: Sen kim istihbarat kim?

Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi hakkında istihbarattan bilgi aldığını ve mitinge katılanların HDP'li olduğunu iddia etmesi üzerine İnce'den yanıt geldi: Sen kim istihbarat kim?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi, Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettiği için hedef aldı.

Demirtaş hakkında "terörist başı" ifadesini kullanan Erdoğan, İnce'nin dün düzenlediği Diyarbakır mitingi hakkında istihbarat aldığını iddia ederek, "Mitinge katılanların tamamına yakını HDP'li" dedi.

İddialar üzerine Muharrem İnce, bugün Erdoğan'a "Sen kim istihbarat kim" sözleriyle yanıt verdi.

"Ben barış diyorum, huzur diyorum bi de kavga eden adam var. Bugün demiş ki 'İstihbarata sordum, Diyarbakır'da Muharrem İnce'nin mitingine gidenler HDP'liydi.' Bu devletin istihbaratı ne zamandan beri miting alanlarını kontrol ediyor. Sen bu devletin istihbaratına görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar" diyen İnce, Erdoğan'ın darbe haberini eniştesinden aldığını hatırlatarak "Sen kim istihbarat kim" diye sordu.

Muharrem İnce; "Sen kim istihbarat kim, sen darbeyi eniştenden öğrendin. Sen o MİT'in başındaki adamı değiştir bence sana yalan söylüyor. Diyarbakır'da meydanda AK Partili kardeşlerim var. Yazıklar olsun o MİT'in başındaki sana böyle bir bilgi verdiyse. Siz bu işle mi uğraşıyorsunuz? PKK kol geziyor bu memlekette, IŞİD kol geziyor, FETÖ'cüler kol geziyor. Siz Muharrem İnce 'nin mitingleri ile mi uğraşıyorsunuz? Uzaydan bakın da bir sayın. 100 bin kişi mi, 150 bin kişi mi? Sayın" ifadelerini kullandı.