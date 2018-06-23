İnce: TRT ve AA 'Erdoğan yüzde 68' diye haber yapıp numara çekecek

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TRT ve Anadolu Ajansı'nın seçim gecesi planına dikkat çekti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uğur Dündar'ın Halk Arenası programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Seçim gecesi TRT ve Anadolu Ajansı'nın algı yaratmaya yönelik planları olduğunu iddia eden Muharrem İnce şunları söyledi:

"Yüzde 68 Erdoğan önde diye haber yapacaklar. TRT ve yandaş kanallar. AA böyle haberler yayacak. Moralinizi bozacak. Referandumda yüzde 65’le başlamışlardı. Aynı numarayı çekecekler. Sizden istedikleri şu, Erdoğan 65, muharrem ince 15 diyecek, moralinizi bozup sandıkları terk edeceksiniz, onlar da çalacak. Plan bu. Cumartesi akşamdan gidin okulların bahçesinde yatın. Gün ışımadan okulların bahçesinde olun. Sandık başlarından sonra seçim kurullarının önlerinden ayrılmayın. Pazar Yalova’da oyumu kullandıktan sonra Ankara’ya gidip YSK’nın önünde sandalye koyup bekleyeceğim."

İnce seçimlerde usulsüzlük yaşanacağı konusundaki iddialar hakkında da, “15 bin 20 bin oy çalacaklar. Ben size yüzde 55’lerden bahsediyorum, neyini çalacaklar korkmayın. Anket şirketleri “İnce: Yüzde 24” yazıyor ya geçin onları, öyle bir şey yok” ifadesini kullandı.

'PAZAR GÜNÜ İLK TURDA HALLEDECEĞİZ'

İnce sözlerine şöyle devam etti:

4 Mayıs’ta cumhurbaşkanı adayı olduğumda dedim ki, 2. tura bu işi bırakırsak başa baş yarış yaparız dedim. Bugün bu noktada değilim, ben bunun Pazar günü 1. turda halledebileceğine inanıyorum. 81 milyon merak etmesin. Artık asla bugünkü gibi bir Türkiye olmayacak. Artık insanların bir umudu var, kazanmaya yakın olduğunu hissediyor insanlar ve karşı tarafta bir telaş var. Benim 5 yaşımdan beri hayatımı sorgulamışlar. Boş işlerle uğraşıyorlar. Yandaş medyada hakkımda haberler yaptırıyorlar. Kimse inanmıyor.