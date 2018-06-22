İnce: Artık halkın adamı değil, 2002'nin Erdoğan'ı yok

Ankara mitinginde konuşan İnce, Anadolu Ajansı, TRT ve YSK'nin yöneticilerini yargıya göndereceğini söyledi. Erdoğan için de 'Bu artık halkın adamı değil. 2002'deki Erdoğan değil artık o. Yorgun Erdoğan' dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

İnce konuşmasında "Anadolu Ajansı, TRT ve YSK. Bu üç kurumun yöneticilerini yargıya göndereceğim "dedi.

ERDOĞAN'A KÖPRÜ YANITI

Erdoğan'ın "Yavuz Sultan Selim Köprüsünden parası olan geçsin" sözlerine yanıt veren İnce şunları kaydetti:

"Erdoğan ile benim aramda bir köprü polemiği var. Ben dedim ki Demirel'in yaptığı 1. köprüden 11 liraya geçiyoruz, gidiş-geliş. Erdoğan'ınkinden 114 liraya geçiyoruz. 114 gidiş, 114 geliş 220 lira. Demirel'in yaptığı köprü bayramlarda bedava, Erdoğan'ınki parayla. Demirel'in yaptığı köprünün geliri hazineye gidiyor, Erdoğan'ın yaptığı köprünün geliri yabancı şirketlere gidiyor. Gerçekten zavallı. Bana diyor ki "Paran varsa geç". Erdoğan ben milletvekiliyim. Benim param var da kamyoncu nasıl geçecek? Yakında 'Parası olan yaşasın' derse şaşırmayın."

İnce "Bu artık halkın adamı değil. 2002'deki Erdoğan değil artık o. Yorgun Erdoğan" dedi.

İnce'nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

"Faiz artıyorsa arsanın evinin arabanın değeri düşüyor demektir. Benim cumhurbaşkanlığımda kimseyi ayırmayacağız kayırmayacağız, devletin parasını savurmayacağız. Yeni dönemde korkmayan bir Türkiye olacak; Öğrenciler şirketler akademisyenler kadınlar çocuklar kuşlar dereler korkmayacak."

"TRT, Erdoğan'ı 181 saat göstermiş, beni 15 saat göstermiş. Akşener'i 3 saat, Karamollaoğlu'nu 1 saat göstermiş, Demirtaş'ı 32 dakika göstermiş Perinçek'i 38 dakika göstermiş. TRT seni yargılamayacağız da kimi yargılayacağız? İkinci turda seçimi kazanırım diyordum ama ilk turda kazanacağım. Pazar günü bu işi halledecceğiz buna inanıyorum. Pazartesi günü terziye uğramam lazım çünkü 7 kilo verdim."

"Mülakatları hemen kaldıracağız. Bazı mesleklerde zorunlu mülakat oluyorsa onu da video kaydına alacağız. Asgari ücret 2 bin 200 lira, en düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. Emeklilere verdikleri 1000 lira doğru değil, bizim dönemimizde ramazan ve kurban bayramında 1 asgari ücret vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını yüz gün içerisinde çözeceğiz. Çocuk bezindeki KDV'yi indireceğim söz veriyorum."