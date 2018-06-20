İnce: Akıllarından 7 Haziran 1 Kasım arasında yaptıkları geçiyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, '7 Haziran 1 Kasım arası neler olmuştu unutmayın. Akıllarından neler geçtiğini biliyorum ama cesaret edemiyorlar aynısını yapmaya' dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gazete, televizyon ve internet sitelerinin yayın yönetmenleriyle bir araya geldi.

Buluşmada seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, "Bu dönemde her şey mümkün, o kadar telaş içindeler ki projeleri bozuldu. 7 Haziran 1 Kasım arası neler olmuştu unutmayın. Akıllarından neler geçtiğini biliyorum ama cesaret edemiyorlar aynısını yapmaya. Seçim sonuçlarını kesinlikle kestiremiyorlar. Bu seçimlerden sonra herkes kazanacak, çünkü özgürlük gelecek. Kaybeden sadece anket şirketleri olacak. Ama her şey mümkün. Daha fazla ayrıntı istemeyin" ifadelerini kullandı.

İnce, "Olağanüstü bir dip dalgası var. Dünya medyasında manşet oluyoruz. 200 ülkenin 100'ünün büyükelçisi randevu istedi. Türk medyası ise sınıfta kaldı" diye konuştu.