İmamoğlu'ndan AKP milletvekiline tazminat davası: Kimlik numarasıyla bahis oynamışlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’a, sosyal medyada kimlik numarasını yayımladığı gerekçesiyle 50 bin TL’lik tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, kişilik haklarının ihlal edildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden kimlik numarasını kapatmadan paylaşan AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram hakkında tazminat davası açtı.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran İmamoğlu, Bayram'ın sosyal medya hesabından adresinden yaptığı paylaşımla kişilik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Dilekçede İmamoğlu'nun kimlik numarasının daha önce de başka kişiler tarafından ifşa edildiği ve hatta kimliği belirsiz kişilerin bu ifşadan sonra kimlik numarasını kullanılarak sahte hesapla bahis oynadıklarını tespit edildiği ifade edildi.

50 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT İSTEDİ

İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla yaptığı şikayet dilekçesinde şöyle denildi: Serkan Bayram, 20 Mayıs 2019 tarihinde Twitter hesabından İmamoğlu'nun Serkan Bayram'a açtığı tazminat davasının tensip zaptını yayınlamıştır. Ancak Bayram, tensip zaptını yayınlarken Ekrem İmamoğlu'nun kimlik numarasını kapatmamıştır. Milletvekili Serkan Bayram, kimlik numarasını ifşa ederek İmamoğlu'nun kişilik haklarını ihlal etmiştir. Yine Ekrem İmamoğlu'nun kimlik numarası kimliği belirsiz başka kişiler tarafından ifşa edilmiştir. Kimliği belirsiz kişiler, İmamoğlu'nun kimlik numarasını kullanarak sahte hesap açmışlar ve bahis oynamışlardır. İmamoğlu kimliği belirsiz bu kişiler hakkında da savcılığa şikayette bulunmuştur. Davalı Serkan Bayram da İmamoğlu'nun açtığı davanın tensip zaptında kimlik numarasını açıkça yayımlamıştır. İmamoğlu'nun açıkça yayımlanan kimlik numarası yüzünden internet üzerinden bahis oynayan kişiler olmuştur. İmamoğlu'nun kişilik haklarına yapılan saldırının tespitini istiyoruz. 50 bin TL'lik manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ediyoruz

'KİMLİK NUMARASINI KENDİ PAYLAŞTI'

Davaya geçen ay cevap veren Bayram'ın avukatı da dilekçesinde kimlik numarasının Ekrem İmamoğlu'nun kendi tarafından yayımlandığını iddia etti. İmamoğlu'nun müvekkili hakkında başka bir dava daha açtığını hatırlatan avukat, “Serkan Bayram, halkı bilgilendirmek için bu tensip zaptını yayımlamıştır.