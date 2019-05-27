İmamoğlu Menderes'i akladı: Demokrasi kahramanıymış

27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Ekrem İmamoğlu da bir video mesaj yayımladı. İmamoğlu, Menderes ve arkadaşlarının sudan gerekçelerle asıldığını belirtirken, Menderes'in demokrasi kahramanı olduğunu söyledi.

23 Haziran seçimlerinde CHP'nin İstanbul adayı olan Ekrem İmamoğlu, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

"Halkın iradesini yok sayan hiçbir müdahale kabul edilemez ve eninde sonunda tarih önünde yargılanır. Aslolan seçimle gelenin seçimle gitmesidir. 27Mayıs darbesinin yıl dönümü vesilesiyle Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum" diyen İmamoğlu, Menderes ve arkadaşlarının sudan gerekçelerle asıldığını, Menderes'in demokrasi kahramanı olduğunu söyledi.





İMAMOĞLU'NUN 'SUDAN GEREKÇELER' DEDİĞİ NELER?

İktidarının son yıllarında muhalefet partisi lideri İnönü'ye linç girişimi, siyasi rakipleri üzerinde yoğun yargı baskısı, çok sert basın sansürü uygulamaları, sokak gösterilerinde orantısız ve ölçüsüz polis şiddeti gibi eylemlerin yaşandığı Menderes'in, ayrılmamak için her yolu denediği iktidardan bir askeri darbe ile indirilmesi son yıllarda demokrasi kahramanı ilan edilmesi için yeterli görülüyor.

Menderes'in bütünüyle suçsuz ilan edilip aklanması ise her zaman cesaret edilen bir adım değil.

İmamoğlu'nun "sudan gerekçeler" olarak nitelediği liste ise, iddianameye girmemiş ve halka karşı işlenmiş olanları da dahil ettiğimizde, bir hayli kabarık...

İşte Menderes'in suçlarının kısa listesi: