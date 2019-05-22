İmamoğlu: Bir genel sekreterin üç arabası olur mu yahu?

Mazbatası iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Zaman yetmedi. İBB'de sadece özel kaleme ait araçları dizip sizi de çağıracaktım. Modelleriyle gösterecektim. Bir genel sekreterin üç arabası olur mu yahu?' dedi.

Mazbatası iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Gerekçeli kararın 17 günde yazılmamasının sebebinine ellerinde gerekçe olmaması olduğunu belirten İmamoğlu, "23 sandıkta kamu görevlisi olmadığı için seçim iptal edildi diyor. Bu sandıklarda 4 tane oy pusulası vardı. Hepsini yenileyelim. Sorun kurullarda, cetvellerdeyse hepsini yenileyelim. Sonuca tesir etmiyor dediler. Elinizde 123 sandık da var, oy sayıları da var. 40 bin oy olsa 35 bin oy kullanıldı. Açıklasanıza sonucunu" dedi.

İmamoğlu, "Zaman yetmedi. İBB'de sadece özel kaleme ait araçları dizip sizi de çağıracaktım. Modelleriyle gösterecektim. Bir genel sekreterin üç arabası olur mu yahu?" diye konuştu.