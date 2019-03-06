İmamoğlu: Bana cami yaptırmak istemediler, Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'deki mitingde, 'Bana cami yaptırmak istemediler, yapamazsın edemezsin. Vallahi bu kardeşiniz Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptı. Adını da bu mücadeleyle beraber 'Kuvay-i Milliye Camii' koydum' dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de miting düzenledi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, milletvekilleri Turhan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan, Sezgin Tanrıkulu, Yüksel Mansur Kılınç da İmamoğlu'na destek verdi. 'BEYLİKDÜZÜ'NDE KAÇAK CAMİ YAPTIM' Ekrem İmamoğlu mitingteki konuşmasında, "Seçim kazanmak için her yol mubah değildir. Birilerini kalbini kırarak bir seçim kazanmak istemiyorum" diye konuştu. İmamoğlu, konuşmasında "kaçak cami" inşa ettiğini açıklayarak şunları söyledi: "Bana cami yaptırmak istemediler, yapamazsın edemezsin. Vallahi bu kardeşiniz Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptı. Vallahi, billahi. Kaçak cami yaptım, hani o mücadeleyle beraber adını 'Kuvay-i Milliye Camii' koydum. Hatta geçen Cuma açılışı vardı gidemedim, Allah kabul etsin."