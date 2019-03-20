'İmam nikahlı' eşinden kadına işkence: Kaburgalarını kırdı, 3 saat darp etti

Ataşehir'de, maaşını vermediği gerekçesiyle imam nikahlı eşi tarafından feci şekilde dövülen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün gece Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, Cüneyt G. imam nikahlı olduğu Sümbül D.’den maaşını istedi. Evin kirasını ödeyeceğini söyleyerek maaşını vermeyi kabul etmeyen Sümbül D. bunun üzerine imam nikahlı eşi tarafından darp edildi.

Evde 3 saat boyunca saldırıya uğrayan kaburgaları kırılan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Cüneyt G. ise olayın ardından ortadan kayboldu.

Hastanede tedavi gören Sümbül D.’nin ablası ise, "Dünden beri gerçekten alt üst olduk. Gördüğünüz insan benim kız kardeşim. Psikolojimiz bozuldu. Aldığı darbeler aldı imam nikahlı eşi tarafından. İş yerine gidiyor. Kızı iş yerinden alıyor. Kandırıyor eve gideceğiz diyor. Yolda iyi davranıyor kendisine sonra 3 saat işkence yaptı, dayak attı, darp etti. Demirle, bira şişeleriyle bacaklarına... 5 kaburgası kırık. Eşi geçen ay maaşını istedi ondan, verdi. Vermek zorunda kaldı" dedi.