İlker Başbuğ: Kozmik Oda'yı bugün olsa yine açardım

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 'Biz Kozmik Oda'yı açmasaydık, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Uğur Mumcu suikastlarının arkasında TSK var denecekti' sözleriyle bugün de olsa Kozmik Oda'yı açacağını söyledi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ergenekon operasyonları döneminde 'Kozmik Oda'yı açmasına ilişkin konuştu.

Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'e konuşan Başbuğ, "'Ergenekon komplosu' 2007 yılında başladı. Mustafa Kemal Atatürk'e candan bağlı olan bilim adamları, gazeteciler, askerler yani aydınlar hapsedildi" dedi.

Kozmik Oda'yı açmamalıydı eleştirisine ilişkin konuşan Başbuğ, "Gerekeni yaptık, bugün olsa yine açarım. Bu olay gereğinden fazla büyütüldü... 'Silahlı Kuvvetler, Bülent Arınç'a suikast planlaması yaptı. Burayı açmasaydık ortadaki delilleri kararttılar' diyeceklerdi. Ama bizim için önemli olan ve yüreğimizi dağlayan bir olay var. Kozmik Oda'da Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Uğur Mumcu suikastlarıyla ilgili bilgi arandı. Biz Kozmik Oda'yı açmasaydık, bu cinayetlerin arkasında TSK var denecekti. Genelkurmay'ın tepesindeki kişinin gereken işlemi yapmadan bu iddiaları havada bırakması doğru değildi" ifadelerini kullandı.

"Fetullah Gülen'in TSK'daki varlığını ilk ne zaman fark ettiniz?" sorusunu da yanıtlayan Başbuğ, "1980'li yıllar, albaylık dönemlerimizdi diyebilirim. İlk önce Kuleli Askeri Lisesi ve İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde Fetullah Gülen diye birinin cemaatine yakın kişiler olduğunu işittik. Bu okullarda tenizleme faaliyetleri olduğunu duyduk" diye konuştu.

Silivri'den çıktığında kendisini ilk arayan kişinin Süleyman Demirel olduğunu, daha sonra dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aradığını söyledi.