İlker Başbuğ, ABD'nin gönderdiği mektubu sordu: Bu krizden nasıl çıkılacak?

ABD Savunma Bakanlığı'nın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdığı mektuba ilişkin açıklamada bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 'Bu krizden nasıl çıkılacak?' diye sordu.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Türkiye ile ABD arasında S-400 krizine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir mektup yazarak, Amerika'da F-35 eğitimi alan Türk pilotların 31 Temmuz'a kadar ayrılacaklarını ve program kapsamında yeni eğitim verilmeyeceğini belirtmişti.

Shanahan'ın mektubuna değinen İlker Başbuğ, "ABD Savunma Bakan Vekilinin, Milli Savunma Bakanı Akar’a gönderdiği diplomatik nezaket kurallarından uzak mektup, bir sürü kaba uyarı ve tehdit içermektedir. ABD Kongresinden sonra Savunma Bakanlığı da Türkiye’nin karşısında yer almıştır. Bu krizden nasıl çıkılacak?" dedi.