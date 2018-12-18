İlk itiraz ihraç getirdi: AKP'ye karşı bağımsız aday çıkaracaklar

31 Mart yerel seçimleri için ilçe başkanları belediye başkan adayı olarak gösterilmeyen ve bu yüzden tepki açıklaması yapan AKP Seydişehir İlçe Teşkilatı, genel merkez tarafından görevden alındı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde AKP ilçe örgütü, belediye başkan adaylığı için görevinden bir süre önce istifa eden AKP Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer’in, aday gösterilmeyeceği söylentileri üzerine ayaklanmıştı.

İlçe belediye başkan adayının AKP Genel Merkezi tarafından belirlendiğini savunan partililer protesto eylemi yapmış “Bu durum teşkilatları yok sayarak ‘ben yaptım oldu' mantığından başka bir şey değildir. Karar gözden geçirilsin yoksa tüm teşkilat olarak istifa edeceğiz” açıklamasında bulunmuşlardı.

Sözcü'nün haberine göre, AKP Genel Merkezi, parti disiplini ve genel politikalarına aykırı hareket ettiği gerekçesi ile Seydişehir İlçe Teşkilatı görevden aldı. Teşkilatla ilgili yeni görevlendirmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.

Görevden alınan AKP Seydişehir İlçe Teşkilatı üyelerinin bu karar üzerine eski ilçe başkanlarını bağımsız aday olarak seçimlere sokmak için harekete geçtikleri öğrenildi.