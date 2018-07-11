İlahiyat mezunlarına yargıçlık yolu açıldı

Yargıçlar Sendikası Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Nuh Hüseyin Köse, 703 Nolu KHK'ye ilişkin açıklamada bulundu.
"703 sayılı KHK' nin 136/à maddesine göre herhangi bir 4 yıllık lisans diploması olan idari yargıç olabilecek" diyen Köse, "Fizik tedavi, veterinerlik, Fransızca, iklim mühendisliği, ilahiyat, sümeroloji, tıp gibi en az 4 yıllık bölüm mezunlarının idari yargıç olmalarının önündeki yasal engel kaldırıldı. KHK'nın 136/a madde/fıkrasına göre; bakanlığın ihtiyaç duyacağı diğer alanlarda en az dört yıllık üniversite mezunu olmak şeklindeki değişiklikle, bakanlığa, 4 yıllık herhangi bir alanda lisans diploması olanları idari yargı sınavına sokma yetkisi verilmiş oldu" ifadelerini kullandı.