İlahiyat mezunlarına yargıçlık yolu açıldı

Yargıçlar Sendikası Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Nuh Hüseyin Köse, 4 yıllık lisans diploması olanların idari yargıç olması önünde engel kalmadığını açıkladı. Karar AKP'nin ilahiyatlara yaptığı yoğun yatırımı akıllara getirdi.

Yargıçlar Sendikası Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Nuh Hüseyin Köse, 703 Nolu KHK'ye ilişkin açıklamada bulundu.

"703 sayılı KHK' nin 136/à maddesine göre herhangi bir 4 yıllık lisans diploması olan idari yargıç olabilecek" diyen Köse, "Fizik tedavi, veterinerlik, Fransızca, iklim mühendisliği, ilahiyat, sümeroloji, tıp gibi en az 4 yıllık bölüm mezunlarının idari yargıç olmalarının önündeki yasal engel kaldırıldı. KHK'nın 136/a madde/fıkrasına göre; bakanlığın ihtiyaç duyacağı diğer alanlarda en az dört yıllık üniversite mezunu olmak şeklindeki değişiklikle, bakanlığa, 4 yıllık herhangi bir alanda lisans diploması olanları idari yargı sınavına sokma yetkisi verilmiş oldu" ifadelerini kullandı.