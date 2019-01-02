İlaç mümessilleri işten çıkarılıyor

Aktif çalışan dahi olsa, yeterlilik sınavında başarısız olup sertifika alamayan ilaç mümessillerinin 1 Ocak 2019 itibariyle sözleşmeleri feshedilebilecek.

Çalıştıkları şirketlerde yoğun satış baskısı ve her an işten çıkarılma korkusu yaşayan ilaç mümessilleri, yeni bir tehditle karşı karşıya bırakılıyor. 2015 yılında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan “Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; ilaç mümessillerine sertifika zorunlu hale getirilmişti. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin düzenlediği eğitim programına 1600 TL ödeyerek katılan mümessiller, sınavda başarılı olmaları kaydıyla sertifika alabiliyor ve firmalarda ürün tanıtım temsilcisi (ÜTT) unvanı ile çalışabiliyor.

Daha önce lise mezunlarının katılabildiği sertifika eğitimlerine, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren en az ön lisans mezunları katılabilecek ve bu tarih itibariyle lise mezunları sertifika eğitimlerine katılamayacak ve 1 Ocak 2019 itibariyle sertifika sahibi olmayan lise mezunları işten çıkarılacak.

1600 TL ücret ödeyerek eğitim alan ve başarılı olan mümessillere verilen sertifika artık tek başına geçerli olmayacak. Sertifika sahibi ilaç mümessillerinin, 356 TL ücret ödeyerek “Ürün Tanıtım Temsilcisi Kimlik Kartı” olması zorunlu tutuluyor.

YETERLİLİK BELGESİ OLMAYAN İŞTEN ÇIKARILACAK

1 Ocak 2019 itibariyle kimlik kartına sahip olunmadığı sürece, ilaç mümessilleri hiçbir şekilde tanıtım yapamayacak. Aktif çalışan dahi olsa, yeterlilik sınavında başarısız olup sertifika alamayan ilaç mümessillerinin 1 Ocak 2019 itibariyle sözleşmeleri feshedilebilecek.

Satış verileri incelenerek sürekli “performans” baskısı altında çalıştırılan ve bu bahaneyle tazminatsız işten çıkarılan çok sayıda ilaç mümessili olduğu biliniyor. Kimlik kartı zorunluluğu yeni bir işten çıkarma sebebi olarak ilaç mümessillerinin üzerindeki baskıyı arttırıyor.