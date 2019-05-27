İki anket firması İstanbul sonuçlarını açıkladı

MAK Danışmanlık ve Optimar Araştırma, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yaptıkları anket sonuçlarını açıkladı. İki ankette de Ekrem İmamoğlu önde görünüyor.

MAK Danışmanlık 23 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

15 Mayıs - 20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 11 bin kişi katıldı.

GENELDE AKP ÖNDE, İSTANBUL'DA İMAMOĞLU

"Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verisiniz?" sorusuna kararsızların dağılımı sonrası yüzde 40,7 AKP yanıtını verirken, yüzde 28,5 CHP, yüzde 11,3 HDP'ye oy vereceğini açıkladı. MHP ve İYİP'e oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 8 oldu.

Araştırmaya katılanlara 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimlerde kime oy vereceği sorulduğunda ise kararsızların dağılımı sonrası CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 50,3 ile birinci sırada yer aldı. AKP adayı Binali Yıldırım ise yüzde 48,2 ile ikinci oldu.

OPTİMAR: 52-48

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, dün Habertürk TV canlı yayınında 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair anket sonuçlarını açıkladı.

"İmamoğlu 52, Yıldırım 48'e gelmiş durumda" diyen Daşdemir, aradaki farkın daha önce yapılan bir araştırmaya göre düştüğünü söyledi.

31 MART'TA NE DEMİŞLERDİ?

Ekrem İmamoğlu'nun 52-48 önde götürdüğünü açıklayan Optimar, 31 Mart seçimleri öncesinde yaptığı son ankette Binali Yıldırım'ın oy oranının 44,5, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranının ise 43,6 olduğunu açıklamıştı.

MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat, 31 Mart seçimleri öncesi İstanbul'da Binali Yıldırım'ın 15 puan önde başladığını ancak farkın azaldığını, kararsızların sonuçları değiştirebileceğini açıklamıştı.