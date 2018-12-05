'İhalede usulsüzlükle PKK’ye finansman' iddiası: 10 gözaltı

Van’da bir ihalede usulsüzlük yapılarak PKK'ye finansman sağlandığı iddiasıyla yapılan operasyonla 10 kişi gözaltına alındı.

Van merkezli 5 ilde PKK'ye yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, Van’da bir ihalede usulsüzlük yapıldığı ve ihaledeki kazancın terör örgütü PKK’ye finansman olarak kullanıldığı iddiası üzerine operasyon düzenlendiği öğrenildi

Habertürk'ten Meral Yıldız'ın haberine göre, ihale dosyasında adı geçen 13 şahsa yönelik olarak Van Merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Muş İllerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların işlemlerinin devam ettiği açıklandı.