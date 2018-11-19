İDO sefer iptallerinin gerekçelerini açıkladı: Banka tavsiyesi ve yabancı ortağın talebi

1 Aralık 2018 tarihi itibariyle Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerinin tamamını durduracağını açıklayan İDO, kararın gerekçesine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

1 Aralık 2018 tarihi itibariyle Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerinin tamamını geçici olarak durduracağını duyuran İDO'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

İDO'dan yapılan 7 maddelik açıklamada bankaların tavsiyesi ve yabancı ortağın talebiyle iç hatların geçici olarak durdurulacağı belirtildi.

1. BURSA SEFERLERİNDE HAKSIZ REKABET

İBB sözleşmeye aykırı olarak Bursa Belediyesi’ne “Bedelsiz” iskele tahsis ederek, BUDO’nun İstanbul/Bursa arasında seferleriyle haksız rekabete sebep olmuştur.

2. AMBARLI LİMANI PROJESİ

Özelleştirme sözleşmesinde yer alan Ambarlı Liman arsasının bugüne kadar İDO’ya teslimi yapılmayarak, İDO’nun Ambarlı’dan / YALOVA / MUDANYA / BANDIRMA RO-RO Projesini hayata geçirilmesi engellenmiştir.

3. NEGMAR HAKSIZ REKABETİ

Eskihisar / Topcular arasında hiçbir bedel alınmadan NEGMAR isimli şirketin yan kuruluşlarına İZMİT Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile, iskele tahsis ederek çok büyük bir gelir kaybına uğratmıştır.

4. SİRKECİ HAREM HATTI KISITLAMALARI

Sirkeci Harem hattı İDO’nun en karlı hatlarından biri olmasına karşılık, UKOME kararı ile 3,5 ton üzeri araçların geçişi engellenmiş, söz konusu araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yönlendirilerek çok önemli bir gelir kaybına sebebiyet verilmiştir.

5. KABATAŞ MARTI PROJESİ ETKİSİ

İDO’nun en önemli iskelesi olan KABATAŞ iskelesi MARTI Projesi nedeni ile kapatılınca yolcu sayımızda %80’e yakın düşüş ortaya çıkmış ve bu zarar telafi edilememektedir.

6. UKOME’DEN İSTENEN ZAM TALEPLERİ

Çok ciddi kur ve maliyet artışları karşılığında son üç yılda %85 artışa rağmen UKOME kararları ile ancak %22 zam alınabilmiştir. Bu durum iç hatlar seferlerimizi sürdürülemez bir noktaya taşımıştır.

7. OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ETKİSİ

- İDO’nun zor duruma düşmesinin en büyük nedeni burada alınan kararlardır.

- Osmangazi Köprüsü ihalesi İDO ihalesinden önce yapılmıştır.

- TEPE+AKFEN+SOUTER+SERA 2011 yılında İDO ihalesine girmeden evvel Osmangazi Köprüsü’nün 2016 yılında açılacağını, geçiş fiyatının ise 2016 için 41 USD + %18 olduğunu, bu fiyatın Karayolları tarafından OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ’nün yapımcı firmalarına garanti edildiğini Karayolları ve OTOYOL A.Ş. tarafından akdedilen sözleşmeyi okuyarak bilgi sahibi olmuştur.

Bu fiyatlara göre tüm araçların Osmangazi Köprüsü’nden geçmeyeceği tarafımızdan öngörülerek, bu hattımızda 2016’dan itibaren önemli bir gelir kalemini fizibilitelerimize koyarak teklifimizi vermiştik.

Ancak, köprünün açılması ile birlikte Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırımcı firma OTOYOL A.Ş.’ye 2017 için 41 USD + %8 KDV x 40.000 araç parası ödenirken, araç geçiş ücretleri 70.75 TL + %8 KDV’ye düşürülmüştür.

Bu kararlar KARAYOLLARI’nın yani DEVLETİN İDO ile rekabeti anlamına gelir ki bu kesinlikle “Adil” değildir. Haksız rekabete girmektedir.

Tüm bu nedenlerden dolayı, İDO Yönetim Kurulu, 07/11/2018 tarihli toplantısında, kredi yapılandırma görüşmelerini yaptığı bankaların da tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, yabancı stratejik ortağı SOUTER Inv’ın da talebi ile Uluslararası Hukuk Platformu’na başvurmadan önce tüm ZARAR eden hatlarını kapatarak, bir parça olsun kanamayı durdurmayı hedeflemiştir.

Bu şartlar dahilinde 01 Aralık 2018 tarihi itibariyle Sirkeci – Harem hattı hariç iç hat seferlerimizi geçici olarak durdurduğumuzu anlayışınıza sığınarak bildirmek isteriz. Bu kapsamda 01 Aralık 2018 tarihinde Bostancı-Beşiktaş, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, Adalar hatlarımız geçici olarak durdurulacak olup Bostancı, Yenikapı ve Kadıköy iskelelerimiz şehir dışı hatlar için faaliyet vermeye devam edecektir."