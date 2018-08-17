İçişleri Bakanlığı HDP'li belediye başkanını görevden uzaklaştırdı

Adıyaman'da KCK'ye yönelik soruşturma kapsamında Kömür beldesinin belediye başkanı HDP'li Hüseyin Yuka gözaltına alındı ve görevinden uzaklaştırıldı.
Kömür'ün belde belediye başkanı HDP'li Hüseyin Yuka gözaltına alınmıştı.
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman merkez ilçeye bağlı Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka'nın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, Kömür Belediye Başkanı Yuka hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Yuka jandarma ekiplerince sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmıştı.