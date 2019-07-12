İBB Meclisi İmamoğlu'nun borç yetkisini kısıtladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekrem İmamoğlu'nun talep ettiği borçlanma yetkisini kısıtlayarak verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinden sonra ilk kez 8 Temmuz günü toplanan İBB Meclisi'nde belediyenin mali tablosunu ortaya koymuş ve borçlanma talebinde bulunmuştu. Nakit akışın düzeltilmesi için acilen kredi bulunması gerektiğini belirten İmamoğlu gelirlerde ortaya çıkan düşüş neticesinde bütçe açığının 4 milyar TL daha arttığını, bu nedenle ortaya çıkan toplam net borçlanma ihtiyacının 7,2 milyar TL'ye yükseldiğini, bu rakama kredi geri ödemeleri de eklenince gerçek borçlanma ihtiyacının 9,8 milyar TL'ye ulaştığını söylemişti.

Hedeflerinin 9,8 milyar TL yerine 6, 5 Milyar TL'lik bir borçlanma ile bütçe hedeflerini tutturmak olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Bu borçlanma ihtiyacının minimum 2,2 milyar TL'si için bu meclisten onay almayı planlıyoruz. Şimdiki talebimiz, bu ihtiyacın münhasıran oylanması ve kabulüdür. Gerçekte, talep ettiğimiz şey tam olarak bir borçlanma bile değildir. Nakit akışı için kredi alıp, eski borçların kapatılmasıdır. Böylece vade uzatılacak ve piyasanın rahatlatılması sağlanacaktır. Aksi taktirde, bu şehre ve bu belediyeye gerçekten iş yapan yüzlerce yüklenici şirket batırılmış olacaktır” demişti.

AKP grubu da borçlanma yetkisine onay vereceklerini açıklamıştı.

TALEP MECLİS’E SUNULDU AMA

Borçlanma talebi 11 Temmuz tarihli meclis oturumunda gündeme geldi. Talebe ilişkin hazırlanan komisyon raporunda İBB'nin nakit ihtiyacının karşılanması ve projelerin finansmanında kullanılmak üzere yurt içi bankalardan kaynak teminine gidilmek üzere 2 milyar 225 milyon lira borç alma yetkisi istendiği belirtildi. Taleple ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile ilgili hazırlanan raporda, 2019 yılı bütçesinde toplam 3 milyar 200 milyon lira iç ve dış borçlanma öngörüldüğü bu tutarın 1 milyar 525 milyon TL'sinin iç borçlanma olduğu belirtildi. Bu çerçevede İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün 2 milyar 225 milyon liralık borçlanma talebinin kamu kaynaklarının hesap verilebilirliği, mali saydamlığı ve mali bütçe disiplininin sağlanması ile harcamaların ve finansman ihtiyacının program dahilinde gerçekleştirilmesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 1 milyar 525 milyon TL borçlanma yetkisini verilmesi uygun bulundu.

TARTIŞMA ÇIKTI

Karar oybirliği ile kabul edildi ancak oylamadan önce tartışma yaşandı. Ekrem İmamoğlu, geçen yıl bütçede bu şekilde belirlendiği için rakamın düşürülmesine tepki göstererek “Sadece merkezi hükümetten gelen rakamda bile ilk 6 ayda 1 milyar liraya yakın azalma var. Bu ekonomi ortamında borçlanma değeri çok daha yukarı çıkmıştır. Türkiye'nin her kurumunda olduğu gibi 2019'da İBB de geri düşmüştür. Talep ettiğimiz rakamın meclis tarafından idareye verilmesini dilerim. Takibi takdir meclisindir” dedi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da geçtiğimiz yıllarda bütçede öngörülenin üstünde geçen borçlanma kararlarına örnekler vererek “Belediyenin bütçesindeki rakam buydu demek doğru değil. AKP şunu demek istiyor: ‘Biz bunu uygun gördük.' İBB'nin bugün 30 milyara yakın borcu var. 10 milyar cari açığı bulunuyor. Bu belediyeyi bu noktaya biz getirmedik. Her şeyi borçlanma ile yapmaya kalkmasaydınız borç limitimiz bu noktaya gelmezdi. Şimdi sizin bıraktığınız tabloda İstanbul'u ayağa kaldırmak için bir hamle yapıyoruz. CHP olarak bugüne kadar ilkesel olarak karşı olduğumuz ama bugün mecbur olduğumuz bir konuya hizmetlerin devam etmesi için ‘evet' diyoruz. Şimdi siz diyorsunuz ki ‘İstanbul'a hizmet etmeyin, yatırım yapmayın. Size verdiğimiz 1 milyar 525 milyon lira ile sizin yarattığınız borçların faizlerini ödeyin.' Biz yönetime gelirken mali tabloyu biliyorduk. İstanbul'da tek kuruş bu saatten sonra israf edilmeyecek. İsraftan kesilen paralarla oluşan kaynaklarla İstanbul'a yeni hizmetler yapılacak. Sizin tüm engellemelerinize rağmen. Bu kadar sıkıntınız varsa 1 milyar 525 milyon lirayı da vermeyin daha etik bir şey yapmış olurdunuz” diye tepki gösterdi.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da ilkesel olarak söz verdikleri belediyenin ihtiyacı olan borçlanma yetkisini verdiklerini belirterek bu borçlanmanın neden istendiğinin kendilerine açıklanmadığını savundu. CHP'li Meclis Üyesi Abdul Fettah Dindar, komisyona Finans Müdürü'nün bilgi verdiğini söyledi. İstenen borcun 883 milyon lirasının dış borç kredi ödemesi, 500 milyon lirasının iç borç kredi ödemesi için kullanılacağını açıkladı.

'O PARAYI BİZ YÖNETMELİYDİK'

Ekrem İmamoğlu da 1.3 milyara yakın faiz borç ödemesi yapılacağını belirterek “Yaratılan en büyük handikap şudur haziran ayında 1.7 milyara yakın paranın seçimi kazandığımız gün itibariyle tamamının harcanmış olması. Nerelere harcandı bakılıyor. Biz 1.7 milyar da dahil seçildiğimiz an itibari ile finansman dengesi oluşturmak adına biz yönetmeliydik. Doğalı buydu. Ama onu da biz yönetemedik ne yazık ki. Talep ettiğimiz borçlanma talebi ihtiyacımızın çok çok altında. Meclisin maksimum yetkisi bu olduğu için bu rakamı istedik” diye konuştu.

AKP'li İBB Meclis Üyesi Ömer Lütfi Arı ise meclis başkanının tartışmalara cevap vermesini doğru bulmadığını söyledi. İmamoğlu ise “Yüzde 100 haklısınız. Çünkü uzun yıllardır belediye başkanlarının yönetmediği bir meclis yaşadınız. İdareyi temsil ediyorum, idarenin nereye borçlanacağına imza atacak kişiyim. Bu konularda grubu değil idariye temsil edecek cümleler kurmaya dikkat ettiğimin altını çizmek isterim” yanıtını verdi.

Daha sonra borçlanma talebine ilişkin dosya oy birliği ile kabul edildi.