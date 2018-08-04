Hürriyet Washington temsilcisi Cansu Çamlıbel'in ABD krizine ilişkin yazısını kaldırdı

Hürriyet, Washington temsilcisi Cansu Çamlıbel'in ABD-Türkiye yaptırım krizine ilişkin dün yazdığı yazıyı internet sitesinden kaldırdı.

Hürriyet'in Washington temsilcisi Cansu Çamlıbel'in ABD-Türkiye yaptırım krizine ilişkin olarak yazdığı yazı Hürriyet'in internet sitesinden kaldırıldı.

Çamlıbel, ABD ile rahip Brunson üzerinden yürüyen pazarlığın diğer tarafında Halkbank soruşturmalarının bulunduğunu ifade etti. Esas pazarlığın Brunson'a karşılık Halkbank davasından hüküm giyen Hakan Atilla'nın cezasının kalanını Türkiye'de çekmesi üzerinden yürüdüğünü belirten Çamlıbel, bir yandan da Halkbank dosyasına ilişkin iki yeni soruşturmanın açıldığını ve bunlar kapsamında yeni yaptırımların söz konusu olabileceğine dikkat çekti. Yazıda İsrail'de tutuklu bulunan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısıyla serbest bırakılan Ebru Özkan'a karşılık, ABD tarafının Türkiye'de tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını beklediğini, ancak Brunson'ın tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesiyle Trump'ın "devrelerinin yandığını" yazdı. Çamlıbel, Beyaz Saray, Dışişleri ve Kongre'nin Türkiye'ye karşı yaptırım uygulama konusunda "aynı sayfada" olduklarına da dikkat çekti.

Çamlıbel'in Hürriyet'ten kaldırılan yazısından ilgili bölümler şöyle: