Hulusi Akar'ın yakınındaki isim ABD'ye sığındı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın darbe girişiminde rol alan iki emir astsubayından birinin ABD'ye sığındığı ileri sürüldü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın iki eski emir astsubayından birinin ABD'ye sığındığı iddia edildi.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, "Emir subayı, emir astsubayı komutanların en yakınında olan görevlilerdir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subayı Levent Türkan gibi, emir astsubayı Şener Doğrugören de darbe girişiminin içinde yer almıştı. Yalnız o değil. Emekliye ayrılan diğer emir astsubayı Serhat Pasha da, sivil elbiseli olarak darbe girişimi akşamı Genelkurmay Karargahına gelmişti. Kamera görüntülerinde de Pasha neredeyse başrolde yer alıyordu" dedi.

"İşte o iki eski emir astsubayından birisinin ABD'ye sığındığı yolunda karargaha bilgi geldi" iddiasında bulunan Öztürk, "İddiaya göre bu kişi, 15 Temmuz darbe gecesinde yapılan bazı konuşmaları, belgeleri de ABD'ye götürdü. Bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmış henüz yeni bir bilgi yok. İki astsubaydan birisinin ABD'ye sığındığı, ancak hangisinin sığındığı konusunda Genelkurmay karargahında da net bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.