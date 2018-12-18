Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecektir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Sincar’ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sincar'a düzenlenen hava operasyonuna ilişkin konuştu.

"ABD tarafından PKK/YPG’nin Münbiç’ten çıkarılacağına dair sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütünün Münbiç’te çukurlar kazdığı, mevziler hazırladığı tespit edilmiştir. Verilen taahhütlere uyulmadığı, sözler tutulmadığı takdirde, diğer bölgelerde olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecektir" diyen Akar, "Sincar’ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.