Hükümet işçilerle alay ediyor

Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin zam teklifinin ilk altı ay için yüzde 7 ikinci altı ay için yüzde 6 olarak belirlendiği, 2020'de ise her yarıyılbaşında yüzde 3'lük zam önerildiği bildirildi.

Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Haziran ayında Türk-İş'in teklifini açıklamasıyla hız kazanmıştı.

Hükümetin zam teklifi ile ilgili bugün yayımlanan bir bilgiye göre, işçilere iktidar tarafından yapılan teklif yılın ikinci altı ayı için yüzde 6 ve 2020 yılının ilk ve ikinci altı ayları için yüzde 3'er zam şeklinde olacak.

Hükümet ilk altı ay için seyyanen zam (tüm ücretlerde sabit bir tutar olarak eşit yapılan zam) üzerine yüzde 6 zam öngörüyor.

TÜRK-İŞ BAYRAMDAN ÖNCE ANLAŞALIM DEMİŞTİ

Kamuda 200 bin kamu işçisi adına toplu sözleşme görüşmelerine katılan Türk-İş yönetimi dün toplu sözleşmenin bayramdan önce bağlanmasını önermişti.

Türk-İş anlaşma sağlanamazsa "bazı işyerlerinde greve gidebileceklerini" hatırlatsa da, genel olarak işçilerin nabzını yükseltmemeyi tercih ediyor.

Toplu sözleşmenin bağlanamaması durumunda Türk-İş grev yolunu seçmezse, yüksek hakem kurulu devreye girecek ve en geç 60 gün içerisinde sözleşmelerin bağıtlanması gerekecek.

HÜKÜMET: MEMURLAR İÇİN 16 AĞUSTOS'TA AÇIKLAYACAĞIZ

Memur statüsündeki kamu emekçilerinin alacağı ücret zamları içinse toplu iş görüşmeleri hükümet ve Memur-Sen arasında sürdürülüyor.

Hükümet belirleyeceği zam miktarını 16 Ağustos'ta açıklayacağını duyurdu.

