Hizbullah okullarda sınav düzenledi!

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen 'Peygamber Sevdalıları Vakfı'na Türkiye genelinde okullarda 'din içerikli sınav düzenletildiği' ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), skandal bir karara daha imza attı.

MEB, çocukları, “dinci gruplara emanet etmeye” hız verdi. Yıllardır Hizbullah’a yakınlığı ile tartışılan ve ‘Peygamber Sevdalıları Vakfı’ adı altında örgütlenen dinci gruplara ülke genelinde ilkokul, ortaokul ve lise kapıları açılarak, dini içerikli ‘Siyer Sınavı’ düzenlenmesine izin verildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, iki bin farklı ödül verileceği belirtilen sınavda, dereceye giren öğrencilerin ise vakfa emanet edilerek “umreye gönderileceği” duyuruldu. Vakfın, her sene MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden faklı bir şehirdeki dernek üzerinden izin alarak aynı sınavı gerçekleştirmesi de dikkat çekti. Geçen yıl İkra Der Ankara üzerinen izin alınırken, bu yıl Diyarbakır Peygamber Gönüllüleri Vakfı üzerinden aynı sınav tekrarlandı. Sınava on binlerce öğrencinin katıldığı belirtildi.