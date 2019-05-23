'Hizbullah militanlarının serbest bırakılması siyasi iradenin talimatı'

CHP'li eski vekil Hüseyin Aygün, 100'e yakın Hizbullah hükümlüsünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Aygün, "Meğer 15 Temmuz'dan sonra AKP'nin il ve ilçe teşkilatlarından devşirilip hakim yapılan yeni yargının işlevlerinden biri de dinci militanların tahliye edilmesiymiş. Irak ve Suriye'deki IŞİD'lilerin Türkiye'de yargılanmak istemesinin nedeni de bu. Az bir cezayla kurtulacaklarını biliyorlar. Hizbullah militanlarının bırakılması, karanlık dönemlerde ihtiyaç olur diye, doğrudan siyasi irade tarafından talimatla verilmiş bir karara dayanıyor' dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin "heyette askeri hâkim bulunması yeniden yargılama nedenidir" kararı sonrası başvuruda bulunan 100'e yakın Hizbullahçı'nın serbest bırakılmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Batman’da 1993'te katledilen kapatılan DEP milletvekili Mehmet Sincar'ın katil zanlısı olarak tutuklu bulunan Hizbullah tetikçisi Cihan Yıldız'ın da Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararının ardından tahliye edildiği ortaya çıktı. Uzun tutukluluk nedeniyle tahliye edilen yüzlerce Hizbullahçıdan biri olan Cihan Yıldız, Avusturya’da yakalanıp Türkiye’ye iade edilmişti.

CHP'nin eski milletvekillerinden hukukçu Hüseyin Aygün, altı kişiyi dini saiklerle ve örgütlü bir şekilde öldüren bir hükümlünün 11 yıl yatıp tahliye edilmesinin dünya tarihinde görülmemiş bir durum olduğunu belirterek, "Meğer 15 Temmuz'dan sonra AKP'nin il ve ilçe teşkilatlarından devşirilen ve hakim yapılan yeni yargının işlevlerinden biri de dinci militanların tahliye edilmesiymiş. Irak ve Suriye'deki IŞİD'lilerin Türkiye'de yargılanmak istemesinin nedeni de bu. Türkiye'de az bir cezayla kurtulacaklarını biliyorlar. Hizbullah militanlarının bırakılması da, karanlık dönemlerde ihtiyaç olur diye, doğrudan siyasi irade tarafından talimatla verilmiş bir karara dayanıyor" dedi.

Hüseyin Aygün'e yönelttiğimiz sorular ve aldığımız yanıtlar şöyle:

'ALTI KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 11 YIL YATIP ÇIKMAK DÜNYA TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞTİR'

Sayın Aygün, dün çok sayıda medya organında haber oldu, 100'e yakın Hizbullah militanının serbest bırakılması. Bir hukukçu olarak bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şu an Türk Ceza Yasası'nda bir kişiyi öldürmenin cezası müebbet hapis. Altı kişiyi öldüren Hizbullahçı Cihan Yıldız ve çok sayıda dinci militan serbest bırakıldı. Hizbullahçıların o dönem dini saiklerle ve örgütlü bir şekilde insanları öldürdüğünü düşünürsek, bu ayrıca ağırlaştırıcı bir sebep oluşturuyor. Dolayısıyla bir Hizbullahçının, biri milletvekili toplam altı kişiyi dinsel nedenlerle öldürüp 11 yıl yatıp tahliye olması, dünya tarihinde görülmemiş bir durumdur. Bir de işin şu boyutu var: "FETÖ" üyesi hakimlerin karar verdiği binlerce dosya var. Başta belediye başkanlarının, siyasetçilerin, belediye meclis üyelerinin ceza aldığı KCK dosyalarının çok büyük bölümünün "FETÖ" üyesi hakimlerin kontrolündeki özel yetkili mahkemeler döneminde karara bağlandığını biliyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, başta KCK sanıkları, sonra da sol ve sosyalist düşünceden insanlar, 15 Temmuz'u izleyen haftalarda mahkemelere başvurdular. "Bizi 'FETÖ'cü hakimler yargıladı, yargılanmamız yenilenmelidir" diye. Demokratik bir devlette bu dosyaların tümünün yeniden açılması gerekiyordu. Fakat daha mahkemeler bir karar vermeden, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mahkemelere talimat niteliğinde bir demeç verdi, "Bu hukuk kaosuna yol açar, binlerce dosyayla mahkemeler baş edemez" dedi. Bu demeçten sonra mahkemeler, bu başvuruların hepsini reddetti.

'15 TEMMUZ'DAN SONRA AKP TEŞKİLATLARINDAN DEVŞİRİLEN HAKİMLERİN İŞİ BU'

Hizbullah hükümlüleri nasıl serbest bırakıldılar, hangi irade onarı serbest bıraktı sizce, bu konudaki yorumunuz nedir?

Şimdi öğreniyoruz ki, 100'e yakın Hizbulah hükümlüsü, muhtemelen 15 Temmuz'dan sonra atanan hakimlerin kararlarıyla serbest bıraktılar. 15 Temmuz'dan sonra atanan hakimler, AKP'nin il ve ilçe teşkilatlarından devşirilip mahkemelere gönderilen hakimler. Herhangi bir sınava sokulmadılar. Çünkü bir KHK'yle, sınavdaki 70 puan şartı kaldırıldı ve bunlar direkt, adeta "parti müfettişi" olarak mahkemelere gönderildiler. Meğer bunların bir işi de, Hizbullah tutuklularını serbest bırakmakmış. Bunun araştırılması gerekiyor.

'IŞİD MİLİTANLARI DA İŞTE BU YÜZDEN TÜRKİYE'DE YARGILANMAK İSTİYORLAR'

Sol ve sosyalist düşüncedeki pek çok insan halen cezaevlerinde ve tahliye talepleri reddediliyor, buna ne diyorsunuz?

İşin bir başka boyutu, neden sadece Hizbullahçılar tahliye edildi de, sol ve sosyalist derneklere, gençlik örgütlerine üye olmaktan, bir basın açıklamasına katılmaktan yıllardır hapis yatan insanlar tahliye edilmiyor. Onları da yargılayan "FETÖ"cü hakimlerdi. "100'e yakın Hizbullahçı neden bırakıldı" sorusunun cevabı, "IŞİD'liler neden hep Türkiye'de yargılanmak istiyor, Suriye'den, Irak'tan Türkiye'ye iade edilmek istiyorlar" sorusunun cevabıyla aynı aslında. Çünkü Türkiye'de dinci militanları, teröristleri koruyan bir hükümet var, o yüzden Türkiye'ye kapağı atmak istiyorlar. Türkiye'de yargılanmayacaklarını, yargılansalar da çok az bir cezayla kurtulacaklarını biliyorlar. Türkiye'deki hakimlere güveniyorlar. Hizbullah militanlarının bırakılması da, karanlık dönemlerde ihtiyaç olur diye, doğrudan siyasi irade tarafından talimatla verilmiş bir karara dayanıyor.

Bir çifte standart söz konusu diyorsunuz...

Türkiye'de bir hukuksal eşitliğin olmadığını, herkese eşit işleyen bir hukukun bulunmadığını biliyoruz, yıllardır böyle. AKP geldikten sonra bu çelişki daha da göze batıyor. O kadar ağır bir çifte standart var ki, Hizbullahçıları bırakırken, bir dernek üyesi olduğu için onlarca yıl ceza alan genç bir çocuğu bırakmayan yargı sistemine hiçbir vatandaş güven duymayacaktır.